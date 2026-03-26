Небольшие бытовые хитрости помогут спасти семейный бюджет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы сократить расход холодной воды, овощи следует мыть в миске, а не под проточной водой. Такой совет дал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Его слова приводит NEWS.ru.

Оставшейся водой можно полить цветы, добавил Бондарь. Также воду сильно расходует разморозка продуктов под краном — так делают некоторые россияне, чтобы ускорить процесс оттаивания. Мясо и овощи лучше заранее доставать из холодильника, заключил эксперт.

Ранее в России предложили ввести кешбэк за своевременную оплату ЖКХ. Возврат денег предлагается осуществлять в виде уменьшения последующих начислений по лицевому счету. Инициатива коснется тех, кто в течение года полностью и без просрочек платил за «коммуналку».

