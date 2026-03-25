Общество
25 марта 20:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дальнобойщики не в тренде в России

Жители теперь отдают предпочтение мотоциклам.

Дальнобойщики не в тренде в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне стали лучше сдавать экзамены на водительские права. За 2025 год доля успешно сдавших «теорию» и «город» за год увеличилась на 43 и 19 процентов соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные МВД.

Однако сокращается число желающих сдавать на права для вождения грузовиков. Эксперты считают, что это связано со снижением престижа профессии дальнобойщика, несмотря на высокие зарплаты в отрасли.

Удостоверения получили в общей сложности 1,36 миллиона россиян, что примерно совпадает с показателями 2024 года. 78,5 процента из них выдано для управления легковыми авто. Права на грузовики получили на десять процентов меньше водителей по сравнению с предыдущим годом, а вот на мотоциклы, наоборот, больше на 15 процентов.

По словам директора департамента профобучения ДОСААФ России Александра Пискарева, люди не идут в дальнобойщики, так как ту же зарплату они могут получить, работая менеджером или доставщиком пиццы. К тому же сейчас мало организаций, способных подготовить на категорию С.

Ранее водителям рассказали, как скоро нужно регистрировать авто после покупки. Срок постановки на учет отсчитывается со дня приобретения прав на машину.

