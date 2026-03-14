Россияне стали чаще планировать многодетность, а уровень бедности снизился.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России на конец 2025 года насчитывается более 2,9 миллиона многодетных семей. Это на 10,6 процента больше, чем годом ранее, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. В таких семьях воспитывается около 9,5 миллиона детей.

По словам Голиковой, демографическая ситуация напрямую связана с доходами населения. Уровень бедности в 2025 году составил 6,7 процента — это на 0,4 процента ниже показателя 2024 года.

Меняется и отношение россиян к многодетности. Данные ВЦИОМ показывают: за 20 лет ожидаемое число детей в семье выросло с 1,9 до 2,4, а желаемое — с 2,4 до 3,2. Причем мужчины настроены еще оптимистичнее: они ожидают в среднем 2,6 ребенка, а хотели бы 3,6.

Власти продолжают расширять поддержку семей. Недавно президент поручил распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в ряде городов. Также с 2026 года увеличились выплаты: маткапитал на первого ребенка теперь составляет почти 730 тысяч рублей, на двух детей — более 960 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России у многодетных семей запретили изымать землю и авто за долги. Однако «под защитой» останутся только участки, выданные в качестве меры социальной поддержки.

