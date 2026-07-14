Серверы поставляются в рамках контракта с заказчиком.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центр информационных технологий (ЦИТ) Татарстана планирует закупить 114 российских серверов Yadro H225 G4. Одна штука стоит 16,7 миллиона рублей. А общая сумма закупки — 1,9 миллиарда рублей, говорится в тендере.

При это в компании отмечают, что серверы необходимы в рамках контракта с коммерческим заказчиком, с госзадачами это не связано.

Организация занимается поставкой, установкой и сопровождением серверного и сетевого оборудования, а также виртуализацией, аудитом серверной инфраструктуры, проектированием ЦОДов и вычислительных комплексов.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов предложил учить чиновников и предприятия работе с ИИ. Поводом стала презентация «МТС Линк»: компания показала, как внедрять ИИ в корпоративную среду, и предложила республике сотрудничество.

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