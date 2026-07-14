Общество
14 июля 13:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

ЦИТ Татарстана закупит более 100 серверов за 2 млрд рублей

Серверы поставляются в рамках контракта с заказчиком.

ЦИТ Татарстана закупит более 100 серверов за 2 млрд рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Центр информационных технологий (ЦИТ) Татарстана планирует закупить 114 российских серверов Yadro H225 G4. Одна штука стоит 16,7 миллиона рублей. А общая сумма закупки — 1,9 миллиарда рублей, говорится в тендере.

При это в компании отмечают, что серверы необходимы в рамках контракта с коммерческим заказчиком, с госзадачами это не связано.

Организация занимается поставкой, установкой и сопровождением серверного и сетевого оборудования, а также виртуализацией, аудитом серверной инфраструктуры, проектированием ЦОДов и вычислительных комплексов.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов предложил учить чиновников и предприятия работе с ИИ. Поводом стала презентация «МТС Линк»: компания показала, как внедрять ИИ в корпоративную среду, и предложила республике сотрудничество.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.