Общество
14 июля 12:50
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«Вечерняя Казань»

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ДУМ Татарстана назвало главный стандарт исламского банкинга

Ключевой стандарт — мурабаха, замена обычному кредитованию без процентов.

ДУМ Татарстана назвало главный стандарт исламского банкинга

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане рассказали, на чём сейчас сосредоточена работа по исламским финансам. Главный приоритет — создание стандарта мурабахи, который станет альтернативой обычным кредитам. Об этом журналистам сообщил председатель шариатского комитета при Совете улемов ДУМ Татарстана Рустам хазрат Нургалеев.

Он объяснил, что в банках любой кредит — это продажа денег за деньги. Мурабаха же работает по-другому: товар перепродаётся с наценкой и отсрочкой платежа. Проще говоря, это рассрочка без процентов. Именно этот инструмент сейчас прорабатывают активнее всего. Пока идут дискуссии между экспертами и точных сроков нет, но ориентир — сентябрь 2028 года, когда завершится эксперимент по партнёрскому финансированию.

Нургалеев подчеркнул, что международные стандарты нужно адаптировать к российским условиям, потому что страна многонациональная и многоконфессиональная.

«Мы готовим продуктовую линейку не только для мусульман, а для любого гражданина Российской Федерации», — добавил он.

Ранее мы писали, что банки Татарстана внедряют исламские финансы. Ак Барс Банк, Тимер Банк и ПСБ рассказали об исламских финансовых продуктах. Ими может воспользоваться каждый, вне зависимости от веры и национальности.

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