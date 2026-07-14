Новая схема позволит муниципалитетам полностью избавиться от расходов на охрану руин и получить до 80% выручки от продажи исторических зданий инвесторам.

Автор фото: okn.tatarstan.ru

Муниципалитеты Татарстана освободят от трат на старинные здания. При этом заброшенные памятники культуры передадут единому оператору. Согласно экспертным оценкам, уже в 2026 году дополнительные доходы могут составить около 34 миллионов рублей, а в последующие два года прогнозируется рост поступлений до 114 миллионов рублей. Комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам под председательством Леонида Якунина одобрил этот проект федерального закона.



По словам Якунина, он позволит городам и районам республики существенно сократить, до 80 процентов выручки от продажи исторических зданий, инвесторам расходы на содержание разрушающихся исторических объектов. Заброшенные старинные здания и памятники культуры планируют передавать профессиональному агенту в лице госкомпании «ДОМ.РФ» для их последующей реставрации и продажи инвесторам. Поправки в Бюджетный кодекс России, инициированные правительством России, призваны решить хроническую проблему нехватки местных бюджетов на консервацию и охрану культурного наследия.



В ходе обсуждения парламентарии, многие из которых ранее возглавляли муниципальные районы, единогласно поддержали авторов законопроекта. Сейчас, как отметил Якунин, пустующие исторические объекты годами ветшают, оставаясь тяжелым бременем для местных властей.



- У муниципалитетов нет ни свободных средств на дорогостоящий ремонт, ни квалифицированных специалистов для проведения сложных торгов. Новый механизм предлагает привлечь «ДОМ.РФ» в качестве профессионального помощника, - отметил Якунин.



Организация, по его словам, полностью возьмет на себя предпродажную подготовку, поиск инвесторов и юридическое сопровождение сделок, включая оформление земельных участков под зданиями.

Ранее сообщалось, депутаты также порекомендовали к принятию новый проект изменений в закон о налоге на имущество организаций. Согласно ему в Татарстане введут налоговые льготы для СНТ, соцобъектов и газораспределительных сетей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.