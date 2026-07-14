Систему пока полноценно не запустили.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане собираются ввести цифровой ID через мессенджер «Макс» для аренды электросамокатов, рассказал на коллегии Минцифры глава ведомства Илья Начвин.

По словам Начвина, для республики это вопрос безопасности. Было уже несколько случаев, когда дети получали на СИМ серьезные травмы. Когда цифровой ID введут, прокат станет доступен лишь с 18 лет.

- Наша задача – создать надежный цифровой барьер, чтобы огородить подростков от опасных поездок, - обозначил спикер.

Сейчас систему только начинают тестировать, рассказал Начвин во время пресс-подхода с журналистами, поэтому пока подростки все еще смогут брать СИМ. По его словам, когда именно введут ограничение, зависит от скорости распространения цифрового ID.

Ранее сообщалось, что бот для сообщений о нарушениях ПДД на самокатах запустили в Казани. Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото, указать место и время.

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