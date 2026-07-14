В Татарстане вводят цифровой ID для аренды электросамокатов с 18 лет
Систему пока полноценно не запустили.
В Татарстане собираются ввести цифровой ID через мессенджер «Макс» для аренды электросамокатов, рассказал на коллегии Минцифры глава ведомства Илья Начвин.
По словам Начвина, для республики это вопрос безопасности. Было уже несколько случаев, когда дети получали на СИМ серьезные травмы. Когда цифровой ID введут, прокат станет доступен лишь с 18 лет.
- Наша задача – создать надежный цифровой барьер, чтобы огородить подростков от опасных поездок, - обозначил спикер.
Сейчас систему только начинают тестировать, рассказал Начвин во время пресс-подхода с журналистами, поэтому пока подростки все еще смогут брать СИМ. По его словам, когда именно введут ограничение, зависит от скорости распространения цифрового ID.
Ранее сообщалось, что бот для сообщений о нарушениях ПДД на самокатах запустили в Казани. Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото, указать место и время.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.