Биометрические данные уже содержатся в паспортах, отметил Илья Начвин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана прокомментировали опасения жителей республики по поводу внедрения единой биометрической системы. Подробнее об этом рассказал глава министерства Илья Начвин.

- Этот вопрос поднимался не раз. И здесь та же история, что с радиофобией — мы же спокойно пользуемся микроволновками, устанавливаем базовые станции, и всё нормально. А как доходит до биометрии — сразу сомнения, — отметил министр.

Он напомнил, что биометрические данные уже содержатся в паспортах нового поколения. Кроме того, Начвин сравнил это с дисконтными картами в магазинах – «когда мы приходим в магазин и нам предлагают оформить дисконтную карту с тридцатипроцентной скидкой, мы сразу отдаем все свои паспортные данные, даже не думая ни о чем».

Глава Минцифры республики подчеркнул, что биометрические данные защищены по всем необходимым стандартам и хранятся в защищенном центре обработки данных.

Ранее сообщалось,что при вводе режима беспилотной опасности скоростной интернет 4G временно отключается, остаются работать лишь вышки со старыми стандартами — 2G и 3G. Они в основном создавались лишь для обычных звонков. Во время ограничений голосовая нагрузка на каждую вышку мгновенно вырастает в разы, в семь-восемь раз. Сеть физически не способна пропускать такой поток информации.

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