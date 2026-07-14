Экспертиза показала, что 15 тонн корма безопасны и соответствуют всем нормам.

Автор фото: филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане

Татарстанский производитель подготовил к экспорту 15 тонн корма для карповых рыб. Партию из Высокогорского района проверили в лаборатории Центра оценки качества зерна перед отправкой в Узбекистан. Специалисты провели все необходимые исследования и не нашли карантинных организмов. Корм полностью соответствует требованиям страны-импортёра, и владелец получил разрешительное заключение.

Это первая в этом году партия рыбного корма, прошедшая карантинную экспертизу. А всего с начала года лаборатория проверила на экспорт больше 145 тысяч тонн подкарантинной продукции — почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме карантинных проверок, здесь могут определить точный состав корма по белку, жиру, клетчатке и аминокислотам, что напрямую влияет на здоровье рыбы.

Ранее мы писали, что пляжи Казани снова не вошли в список разрешенных для купания. В Татарстане безопасными для отдыха признали 13 мест из 24.

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