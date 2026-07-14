Громкие звуки приносят дискомфорт, но это необходимость, уверили в Минцифры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане установят еще больше точек оповещения, рассказал на коллеги глава Минцифры республики Илья Начвин.

- Каждый присутствующий в зале слышал работу этих сирен. Да, громкие звуки зачастую приносят дискомфорт, особенно по ночам, но эта работа делается с одной-единственной целью — вовремя предупредить и обезопасить абсолютно каждого жителя нашей республики, - отметил Начвин.

За техническую сторону системы оповещения в республике отвечает Татсоцсвязь - сегодня по всему Татарстану работает 940 точек. До конца года планируется установить еще двести систем оповещения.

По словам министра, главная цель — довести общее количество точек до 1600. Обещают, что точки будут в каждом жилом квартале республики.

Ранее сообщалось, что связь в Татарстане стала частью системы безопасности. Глава Минцифры заявил, что фокус сместился на принципиально новые вызовы.

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