В России перестали работать сайты Apple, Google и GitHub
Пользователи по всей стране жалуются на массовый сбой.
Поисковый сервис Google, сайты Apple и ИТ-сервис GitHub переживают массовый сбой в России. На проблемы с доступом жалуются пользователи по всей стране, сообщает Baza.
Поисковый сервис и сайты открываются с помощью путей обхода. Другие сервисы Google (Photos, Gmail, Google Play, «Документы» и прочее) работают без ограничений.
Ранее в России отключили доступ к заблокированным сайтам с зарубежных сим-карт. Использование подобных платформ было возможно благодаря задействованию инфраструктуры иностранных операторов, однако теперь обойти блокировки не получится. Зайти на платформы, которые самостоятельно ограничили свою работу в России, все еще можно.
Также стало известно, что Евросоюз ввел санкции против VK и еще ряда российских организаций. В списке в том числе оказалась «Коммуникационная платформа», разработавшая мессенджер «Макс».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.