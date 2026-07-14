Пользователи по всей стране жалуются на массовый сбой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поисковый сервис Google, сайты Apple и ИТ-сервис GitHub переживают массовый сбой в России. На проблемы с доступом жалуются пользователи по всей стране, сообщает Baza.

Поисковый сервис и сайты открываются с помощью путей обхода. Другие сервисы Google (Photos, Gmail, Google Play, «Документы» и прочее) работают без ограничений.

Ранее в России отключили доступ к заблокированным сайтам с зарубежных сим-карт. Использование подобных платформ было возможно благодаря задействованию инфраструктуры иностранных операторов, однако теперь обойти блокировки не получится. Зайти на платформы, которые самостоятельно ограничили свою работу в России, все еще можно.

Также стало известно, что Евросоюз ввел санкции против VK и еще ряда российских организаций. В списке в том числе оказалась «Коммуникационная платформа», разработавшая мессенджер «Макс».

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