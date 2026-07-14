Общество
14 июля 12:13
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам после 40 лет рекомендовали ежегодно проходить диспансеризацию

Некоторые серьезные заболевания проходят бессимптомно.

Россиянам после 40 лет рекомендовали ежегодно проходить диспансеризацию

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Людям от 18 до 39 лет стоит проходить диспансеризацию раз в три года. А начиная с 40 лет лучше всего это делать ежегодно, посоветовал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Его слова приводит РИА Новости.

Главная цель диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья. Кроме того она поможет вовремя обнаружить факторы риска развития заболеваний.

По словам Баланина, некоторые серьезные заболевания на протяжении долгого времени могут не проявляться, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений. В частности, можно заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других отклонений.

Ранее сообщалось, что новые бесплатные обследования добавили в программу диспансеризации в России. Особое внимание уделили беременным, которым теперь доступно неинвазивное тестирование плода.

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