Связь в Татарстане стала частью системы безопасности
Глава Минцифры заявил, что фокус сместился на принципиально новые вызовы.
Минцифры Татарстана переходит на решение новых задач. Подробнее об этом на коллегии рассказал глава министерства Илья Начвин.
- За последний год задачи работы нашей отрасли изменились кардинально. Если раньше мы были сосредоточены на настройке инфраструктуры связи, запускали сервисы и электронные услуги, то сегодня фокус сместился на принципиально новые вызовы и задачи, - отметил Начвин.
Во-первых, связь в Татарстане стала частью системы безопасности и даже критически важной инфраструктурой. Второй задачей министр назвал то, что цифровизация должна работать на комфорт человека на местах. Например, как быстро рассматривают заявления жителей, насколько оперативно люди получают соцподдержку.
Ранее бизнес-консультант Алексей Лукацкий заявил, что для полной блокировки VPN надо заблокировать весь интернет. Для того, чтобы граждане не пользовались сервисами из черного списка, государству придется закрыть доступ и к собственным системам.
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