Купить монету можно будет в АО «Гознак» и банках.

Автор фото: официальный канал Банка России в МАКС

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 400-летию основания Набережных Челнов. Монета войдет в серию «Города», сообщила пресс-служба ЦБ.

В ЦБ заметили, что город является сердцем промышленности Татарстана, а с его именем связана история КАМАЗ. Завод определил не только экономику города – он стал родиной многих трудовых династий.

Купить монету можно будет в АО «Гознак» и банках.

Ранее мы писали, что Центробанк обновил 100-рублевую купюру. Банкноту вводят в оборот.

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