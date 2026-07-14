Центробанк выпустит памятную монету в память об основании Челнов
Купить монету можно будет в АО «Гознак» и банках.
Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 400-летию основания Набережных Челнов. Монета войдет в серию «Города», сообщила пресс-служба ЦБ.
В ЦБ заметили, что город является сердцем промышленности Татарстана, а с его именем связана история КАМАЗ. Завод определил не только экономику города – он стал родиной многих трудовых династий.
Купить монету можно будет в АО «Гознак» и банках.
Ранее мы писали, что Центробанк обновил 100-рублевую купюру. Банкноту вводят в оборот.
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