Почти пятая часть казанцев готова уволиться вслед за руководителем
Смена руководства больше всего влияет на молодежь.
При увольнении начальника за ним готовы последовать 17 процентов казанцев. При этом шесть процентов сделают это однозначно, а 11 процентов — скорее всего. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Большинство опрошенных — 83 процента — не будут увольняться при смене руководства. 47 процентов скорее останутся на должности, а 36 процентов абсолютно уверены, что не покинут рабочее место. И чем моложе работники, тем выше их склонность к уходу: среди сотрудников до 35 лет за начальником уйдут 25 процентов, тогда как среди людей старше 45 лет — лишь 12 процентов.
Также готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц ниже (13 процентов), чем среди работников с большим (18 процентов) и меньшим доходом (20 процентов).
Ранее сообщалось, что работодатели в Казани начали чаще идти на уступки сотрудникам, готовым уволиться. При этом мужчины реже женщин получают желаемое после подобных угроз.
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