Общество
14 июля 15:03
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«Вечерняя Казань»

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Почти пятая часть казанцев готова уволиться вслед за руководителем

Смена руководства больше всего влияет на молодежь.

Почти пятая часть казанцев готова уволиться вслед за руководителем

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При увольнении начальника за ним готовы последовать 17 процентов казанцев. При этом шесть процентов сделают это однозначно, а 11 процентов — скорее всего. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Большинство опрошенных — 83 процента — не будут увольняться при смене руководства. 47 процентов скорее останутся на должности, а 36 процентов абсолютно уверены, что не покинут рабочее место. И чем моложе работники, тем выше их склонность к уходу: среди сотрудников до 35 лет за начальником уйдут 25 процентов, тогда как среди людей старше 45 лет — лишь 12 процентов.

Также готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц ниже (13 процентов), чем среди работников с большим (18 процентов) и меньшим доходом (20 процентов).

Ранее сообщалось, что работодатели в Казани начали чаще идти на уступки сотрудникам, готовым уволиться. При этом мужчины реже женщин получают желаемое после подобных угроз.

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