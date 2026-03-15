Средняя стоимость поднялась до 50 центов за тысячу строк.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские базы данных выросли в цене в даркнете. Сейчас средняя стоимость находится на уровне 50 центов (около 38 рублей) за тысячу строк. А для покупки более эксклюзивной информации, например с документами, придется выложить один доллар (78 рублей) за тысячу строк. Исследование провели эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА ПРО», пишет «Лента.ру».

Отметим, что в конце 2025 года стоимость того же объема данных находилась в районе 20 центов (около 15 рублей). Специалисты связывают подорожание с сезонным спросом. Мошенники обновляют базы данных и дополняют их информацией для реализации сложных схем. Также новые данные содержат значительное число эксклюзивной информации, которая не пересекается с данными, доступными в бесплатных базах.

Помимо прочего, наметилась тенденция продажи баз данных. Злоумышленники продают их, а потом делают общедоступными, чтобы предотвратить дальнейшую перепродажу с большей маржой. К тому же около 80 процентов баз данных в даркнете распространяются бесплатно. Это делается для повышения репутации в преступной среде и привлечения аудитории под последующие продажи более ценных наборов данных.

Ранее сообщалось, что создателей нейросетей могут обязать раскрывать исходные данные. В России хотят создать реестр наборов данных для обучения искусственного интеллекта.

