Минпромторг предложил запретить резину для автомобилей, в составе которой много полициклических ароматических углеводородов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С российского рынка могут пропасть до трети наиболее дешевых шин после новой инициативы Минпромторга. Об этом сообщают «Известия».

Правительству предлагают запретить резину для автомобилей, в составе которой много полициклических ароматических углеводородов. Они являются канцерогенами, которые выделяются как токсичная пыль при износе покрышек.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов заметил, что доля небезопасных шин в России составляет 10-12%, среди импортируемых — 37-40%. В результате может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к росту себестоимости и изменению технологических параметров производства.

Инициатива должна помочь сохранить здоровье жителей страны и поддержать отечественных производителей. При этом эксперты полагают, что автовладельцы начнут массово переходить на бывшую в употреблении продукцию, а также просто реже станут менять шины.

Ранее сообщалось, что дороговизна авто в России достигла максимума. Автомобили в стране вошли в топ-5 самых дорогих в мире. Дороговизну легкового транспорта в России объясняют особенностями тарифной политики и структуры рынка, которая направлена на дешевые отечественные и китайские авто. Проблема заключается в том, что их цена возрастает в два раза при импорте и в условиях крупноузловой сборки.

