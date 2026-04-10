Ранние выплаты придут тем, кому пенсии начисляются через банк.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за майских праздников некоторые пенсионеры досрочно получат пенсии. Это коснется тех, кому деньги начисляются через банк, сообщили в Соцфонде России, пишет РИА Новости.

Однако почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1 по 4 число месяца. Это затронет также страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Ранее сообщалось, что работа после выхода на пенсию станет нормой в России. Одним из главных факторов тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов.

