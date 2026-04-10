Некоторые пенсионеры досрочно получат майские пенсии
Ранние выплаты придут тем, кому пенсии начисляются через банк.
Из-за майских праздников некоторые пенсионеры досрочно получат пенсии. Это коснется тех, кому деньги начисляются через банк, сообщили в Соцфонде России, пишет РИА Новости.
Однако почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1 по 4 число месяца. Это затронет также страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.
Ранее сообщалось, что работа после выхода на пенсию станет нормой в России. Одним из главных факторов тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Подсудимый полностью признал вину.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.