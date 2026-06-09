Добро на открытие получила лишь пятая часть пляжей Татарстана
Среди них – ни одного в Казани.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях на пять пляжей из 26-ти. Таковы данные на 5 июня.
Среди тех, кто получил добро на открытие - пляж мкр. Заинск-2, пляж с зоной активного отдыха (Буинский район, деревня Мещеряково), пляж на южной окраине Елабуги, городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамска и городской пляж в Набережных Челнах, напротив 38 и 12 микрорайонов.
В ведомстве сообщили, что результаты исследований воды водоемов здесь соответствуют гигиеническим нормативам, и пообещали еженедельно информировать на своем сайте о результатах проведенных исследований.
Ранее казанцам рассказали, как безвредно провести время на природе. В лесных зонах существует множество опасностей — насекомые, ядовитые растения и даже животные.
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