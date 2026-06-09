Общество
9 июня 03:03
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«Вечерняя Казань»

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Добро на открытие получила лишь пятая часть пляжей Татарстана

Среди них – ни одного в Казани.

Добро на открытие получила лишь пятая часть пляжей Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях на пять пляжей из 26-ти. Таковы данные на 5 июня.  

Среди тех, кто получил добро на открытие - пляж мкр. Заинск-2, пляж с зоной активного отдыха (Буинский район, деревня Мещеряково), пляж на южной окраине Елабуги, городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамска и городской пляж в Набережных Челнах, напротив 38 и 12 микрорайонов.  

В ведомстве сообщили, что результаты исследований воды водоемов здесь соответствуют гигиеническим нормативам, и пообещали еженедельно информировать на своем сайте о результатах проведенных исследований.

Ранее казанцам рассказали, как безвредно провести время на природе. В лесных зонах существует множество опасностей — насекомые, ядовитые растения и даже животные.

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