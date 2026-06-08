В лесных зонах существует множество опасностей — насекомые, ядовитые растения и даже животные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для безопасного отдыха следует быть наблюдательным и подготовленным. При выборе места нужно обратить внимание на то, что находится под ногами и над головой. В почве могут обитать земляные осы, которых привлекают сладкие продукты. Для безопасности, нужно обязательно воспользоваться средствами от насекомых, а дома проверить тело на наличие укусов и клещей. В то же время следует опасаться обрушения дерева — сухие кроны говорят о погибающем растении, которое при порывах ветра может не выдержать, поделились пресс-службе КФУ.

Стоит помнить о лесных обитателях, чей покой очень легко нарушить. Следы фауны говорят о пути к водопою — их лучше избегать. Место для костра нужно тщательно подготовить: избавиться от верхнего слоя земли и обложить участок камнями. При завершении нужно залить почву водой и вернуть дерн обратно. Главное — не оставлять огонь без присмотра. Вместо костра лучше всего использовать печку с розжигом во избежание вреда для земли и растений.

Для комфортного отдыха понадобятся также и медикаменты. Для взрослых достаточно базового набора: бинты, вата, лейкопластырь и средства обеззараживания. С детьми следует быть внимательнее и увеличить объем аптечки.

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