«Единая Россия» высказалась резко против штрафов за нарушение средней скорости
Подобная мера приведет к необоснованным штрафам.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости не имеет ничего общего со справедливостью. Это приведет лишь к введению необоснованных штрафов, говорится на сайте «Единой России».
Инициативы не служат тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения. В партию поступает множество обращений от россиян и экспертов, выступающих против этой меры. Кроме того, были и попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 километров в час — но все это не получило поддержки у фракции.
Ранее сообщалось, что водителей предупредили о возможном лишении прав из-за кефира или конфет. Допустимая норма алкоголя составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови, что примерно соответствует 0,3 промилле.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.