Подобная мера приведет к необоснованным штрафам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости не имеет ничего общего со справедливостью. Это приведет лишь к введению необоснованных штрафов, говорится на сайте «Единой России».

Инициативы не служат тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения. В партию поступает множество обращений от россиян и экспертов, выступающих против этой меры. Кроме того, были и попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 километров в час — но все это не получило поддержки у фракции.

Ранее сообщалось, что водителей предупредили о возможном лишении прав из-за кефира или конфет. Допустимая норма алкоголя составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови, что примерно соответствует 0,3 промилле.

