Общество
23 апреля 12:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Единая Россия» высказалась резко против штрафов за нарушение средней скорости

Подобная мера приведет к необоснованным штрафам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости не имеет ничего общего со справедливостью. Это приведет лишь к введению необоснованных штрафов, говорится на сайте «Единой России».

Инициативы не служат тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения. В партию поступает множество обращений от россиян и экспертов, выступающих против этой меры. Кроме того, были и попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 километров в час — но все это не получило поддержки у фракции.

Ранее сообщалось, что водителей предупредили о возможном лишении прав из-за кефира или конфет. Допустимая норма алкоголя составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови, что примерно соответствует 0,3 промилле.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
