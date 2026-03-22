Только спецслужбы имеют право искать людей по телефону.

Глава поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев указал на ограничения в использовании мобильных телефонов для поиска пропавших людей из-за действующего законодательства. Об этом рассказал ТАСС.



«Сейчас мы не можем использовать важный ресурс — телефоны пропавших людей. У многих из них есть телефоны, но по закону искать их могут только специалисты спецслужб. Это регулируется статьей о тайне связи. Когда речь идет о спасении жизни, люди хотят, чтобы их нашли по телефону. Конституция в этом случае — статья 20: право на жизнь. Но этого не происходит, и нам нужно изменить закон», — отметил Сергеев.



Он также добавил, что для реализации инициативы нужны не только изменения в законодательстве, но и разработка специальных устройств для вертолетов и беспилотников, которые помогут определять местоположение телефонов.



«Такие устройства есть, но их использование ограничено законом. Мы ищем способы обойти это, например искать не телефон, а металл или микросхему, что не нарушает закон. Вряд ли в лесу много микросхем», — сказал Сергеев.



Поиски семьи Усольцевых начались, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи, но не нашли туристического снаряжения. В машине была крупная сумма денег. Семья была легко одета, и по пути на гору их видели двое туристов. Последний раз телефон Сергея Усольцева был в сети вечером в день пропажи.



