22 марта 12:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава отряда «ЛизаАлерт» отметил, что поиск Усольцевых по телефонам невозможен

Только спецслужбы имеют право искать людей по телефону.

Глава отряда «ЛизаАлерт» отметил, что поиск Усольцевых по телефонам невозможен

Автор фото: соцсети

Глава поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев указал на ограничения в использовании мобильных телефонов для поиска пропавших людей из-за действующего законодательства. Об этом рассказал ТАСС.

«Сейчас мы не можем использовать важный ресурс — телефоны пропавших людей. У многих из них есть телефоны, но по закону искать их могут только специалисты спецслужб. Это регулируется статьей о тайне связи. Когда речь идет о спасении жизни, люди хотят, чтобы их нашли по телефону. Конституция в этом случае — статья 20: право на жизнь. Но этого не происходит, и нам нужно изменить закон», — отметил Сергеев.

Он также добавил, что для реализации инициативы нужны не только изменения в законодательстве, но и разработка специальных устройств для вертолетов и беспилотников, которые помогут определять местоположение телефонов.

«Такие устройства есть, но их использование ограничено законом. Мы ищем способы обойти это, например искать не телефон, а металл или микросхему, что не нарушает закон. Вряд ли в лесу много микросхем», — сказал Сергеев.

Поиски семьи Усольцевых начались, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи, но не нашли туристического снаряжения. В машине была крупная сумма денег. Семья была легко одета, и по пути на гору их видели двое туристов. Последний раз телефон Сергея Усольцева был в сети вечером в день пропажи.

Ранее мы писали о том, что в Казани продолжаются поиски пропавшего пенсионера. С 16 марта местонахождение Павла Шалыминова остаётся неизвестным.

