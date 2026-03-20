Голикова раскрыла, откроются ли пляжи в Анапе
Сейчас идут окончательные исследования.
Взятые Роспотребнадзором пробы должны позволить открыть пляжный отдых в Анапе. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Пока что идут окончательные исследования. Голикова надеется, что они позволят пляжам продолжить работу.
Напомним, в декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море вылилось примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Также в январе из-за трещины в корме одного из танкеров произошел повторный выброс. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы из-за мазута пока открывать нельзя. Однако до начала курортного сезона еще есть время.
