Хирурги онкодиспансера Татарстана спасли женщину с огромной опухолью щитовидки
Пациентка прошла двухэтапное лечение радиоактивным йодом.
Медики отделения радионуклидной терапии клинического онкологического диспансера Татарстана спасли жизнь женщине, которая 13 лет страдала от тяжёлой формы зоба. Историей пациентки поделился Минздрав республики.
Щитовидная железа у нее увеличилась почти втрое — до 46 кубических сантиметров при норме 17. Начались проблемы с сердцем и как итог - вторая группа инвалидности по сердечно-сосудистой патологии.
Пациентка прошла двухэтапное лечение радиоактивным йодом-131, в результате которого удалось не только сократить объём железы почти в четыре раза, но и восстановить нормальный сердечный ритм. Женщина избавилась от бессонницы, перепадов настроения и риска тромбозов.
В министерстве пояснили, что безопасный метод радиойодтерапии основан на способности клеток щитовидной железы накапливать йод. После приема пациентом капсулы с радиоактивным йодом он проникает в ткань железы и разрушает её изнутри, не затрагивая другие органы.
Ежегодно в отделении проходят лечение 300–350 пациентов не только с раком щитовидной железы, но и с тяжёлыми формами тиреотоксикоза. Преимущества метода перед операцией в отсутствии шрамов, рисков для голоса и наркоза.
