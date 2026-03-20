Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Медики отделения радионуклидной терапии клинического онкологического диспансера Татарстана спасли жизнь женщине, которая 13 лет страдала от тяжёлой формы зоба. Историей пациентки поделился Минздрав республики.

Щитовидная железа у нее увеличилась почти втрое — до 46 кубических сантиметров при норме 17. Начались проблемы с сердцем и как итог - вторая группа инвалидности по сердечно-сосудистой патологии.

Пациентка прошла двухэтапное лечение радиоактивным йодом-131, в результате которого удалось не только сократить объём железы почти в четыре раза, но и восстановить нормальный сердечный ритм. Женщина избавилась от бессонницы, перепадов настроения и риска тромбозов.

В министерстве пояснили, что безопасный метод радиойодтерапии основан на способности клеток щитовидной железы накапливать йод. После приема пациентом капсулы с радиоактивным йодом он проникает в ткань железы и разрушает её изнутри, не затрагивая другие органы.

Ежегодно в отделении проходят лечение 300–350 пациентов не только с раком щитовидной железы, но и с тяжёлыми формами тиреотоксикоза. Преимущества метода перед операцией в отсутствии шрамов, рисков для голоса и наркоза.

