Лихо проехавшегося на крыше своей «Лады» у Казанского Кремля водителя накажут
Молодой человек решил сделать эффектное видео.
Водитель, который рискнул проехать на крыше своей «Лады» возле Казанского Кремля, задержан. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
Кадры с лихачом госавтоинспекторы обнаружили, проводя мониторинг социальных сетей. Как оказалось, 24-летний парень, попросив случайного прохожего заменить его за рулем автомобиля, залез на крышу, чтобы снять эффектное видео.
На водителя составлено шесть протоколов, автомобиль отправлен на штрафстоянку, а госавтоинспекторы вычисляют прохожего, заменившего водителя.
Ранее мы писали, что малолетний водитель из Казани докатался до 11 штрафов. Несовершеннолетнего «шумахера» задержали сотрудники ГАИ.
