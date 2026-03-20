Молодой человек решил сделать эффектное видео.

Автор фото: скриншот видео

Водитель, который рискнул проехать на крыше своей «Лады» возле Казанского Кремля, задержан. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.

Кадры с лихачом госавтоинспекторы обнаружили, проводя мониторинг социальных сетей. Как оказалось, 24-летний парень, попросив случайного прохожего заменить его за рулем автомобиля, залез на крышу, чтобы снять эффектное видео.

На водителя составлено шесть протоколов, автомобиль отправлен на штрафстоянку, а госавтоинспекторы вычисляют прохожего, заменившего водителя.

Ранее мы писали, что малолетний водитель из Казани докатался до 11 штрафов. Несовершеннолетнего «шумахера» задержали сотрудники ГАИ.

