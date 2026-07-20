Под ударом офисные профессии и программисты, бюджет потеряет налоги, а безработица вырастет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Искусственный интеллект способен вызвать не восстание машин, а затяжной экономический кризис. Как пишет обозреватель Bloomberg Дэвид Рамли, главная угроза в том, что ИИ уничтожит миллионы офисных рабочих мест и государство резко потеряет поступления от подоходного налога. Бюджету придётся больше тратить на пособия, переобучение и безопасность. Падение доходов, рост расходов и годы неопределённости могут привести к десятилетиям нестабильности, способным свалить правительства.

Самая уязвимая категория — белые воротнички, которые приносят основную часть подоходного налога. Даже программирование, которое раньше считали защищённым от ИИ, теперь названо самой рискованной профессией по данным Anthropic. Медианная зарплата программистов в США почти вдвое выше средней. Экономист Вирджинского университета Ли Локвуд назвал проблему огромной, заявив, что переобучение людей займёт не годы, а десятилетия.

Среди предлагаемых решений — повышение потребительских налогов, корпоративных ставок и введение налога на вычислительные мощности ИИ. Но чтобы заменить подоходный налог в США, потребуется налог с продаж в районе 33 процентов, что политически почти невозможно. Некоторые страны уже адаптируются: Сингапур копит резервы и субсидирует переобучение, а Швеция делает ставку на бесплатное образование и медицину вместо денежных пособий, чтобы сохранить стимулы к труду.

Ранее мы писали, что учителей в России призвали проверять домашнюю работу устно из-за применения ИИ. Использование нейросетей в таком случае сократится, поскольку ученикам придется объяснять свой ход мыслей при выполнении задания.

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