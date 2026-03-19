Из Казани в Нижневартовск и Новый Уренгой запустят прямые авиарейсы
Полеты будут выполняться на самолетах SSJ 100.
Новые прямые рейсы запускают из Казани в Нижневартовск и Новый Уренгой, их будет выполнять Red Wings. Об этом сообщили в самой авиакомпании.
Рейсы в Нижневартовск начнут выполнять с 6 мая, они будут выполняться по средам и воскресениям в 01:10. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 06:45. Время в пути составит 2 часа 35 минут.
«Направление в Новый Уренгой возобновляется с 15 мая, а с 29 мая станет регулярным. Вылеты запланированы по пятницам в 02:45 по местному времени, обратные – в 08:50», - сообщили в авиакомпании, заметив, что время в пути составит 3 часа 10 минут.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Архангельска в татарстанскую столицу. Перелеты начнутся с 1 июня. Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам.
