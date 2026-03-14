Общество
14 марта 04:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казань 13 марта обновила температурный рекорд

Столбики термометров поднялись до отметки 9,3 градуса тепла.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 13 марта установлен новый температурный рекорд. По данным метеостанции города, максимальная температура воздуха в этот день составила +9,3 градуса.  

Предыдущий температурный рекорд для 13 марта был зафиксирован в городе в 2020 году. 

Тогда метеостанции «Казань» и АМСГ «Казань-Сокол» показали 6,9 градуса и 7,2 градуса тепла соответственно, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ранее водителям Татарстана дали советы по езде в туман. Пешеходам также нужно соблюдать повышенную осторожность.

Также сообщалось, что медведь Фома в зоопарке Казани вышел из спячки на месяц раньше. У хищника отличный аппетит.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
