Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 13 марта установлен новый температурный рекорд. По данным метеостанции города, максимальная температура воздуха в этот день составила +9,3 градуса.

Предыдущий температурный рекорд для 13 марта был зафиксирован в городе в 2020 году.

Тогда метеостанции «Казань» и АМСГ «Казань-Сокол» показали 6,9 градуса и 7,2 градуса тепла соответственно, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

