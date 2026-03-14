Казань 13 марта обновила температурный рекорд
Столбики термометров поднялись до отметки 9,3 градуса тепла.
В Казани 13 марта установлен новый температурный рекорд. По данным метеостанции города, максимальная температура воздуха в этот день составила +9,3 градуса.
Предыдущий температурный рекорд для 13 марта был зафиксирован в городе в 2020 году.
Тогда метеостанции «Казань» и АМСГ «Казань-Сокол» показали 6,9 градуса и 7,2 градуса тепла соответственно, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ранее водителям Татарстана дали советы по езде в туман. Пешеходам также нужно соблюдать повышенную осторожность.
Также сообщалось, что медведь Фома в зоопарке Казани вышел из спячки на месяц раньше. У хищника отличный аппетит.
