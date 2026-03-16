Общество
16 марта 12:42
Автор материала:Павел Наумов

Казанцам назвали время работы общественного транспорта в день Ураза-байрама

Праздничные мероприятия в мечетях Казани начнутся в 6:30.

Казанцам назвали время работы общественного транспорта в день Ураза-байрама

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Старо-Татарской слободе Казани, на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри 20 марта в 13:00 состоится ежегодный «Рамадан Фест». В программе — театрализованное представление, лекции, ярмарка, фудкорт, мастер-классы и игры для детей. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильгиз Сарманов.

- После месяца обязательного поста мусульмане отмечают один из главных праздников — Ураза-байрам. В этом году он приходится на 20 марта. Праздничные мероприятия в мечетях Казани начнутся в 6:30 с чтения аятов Корана. Общественный транспорт, следующий через мечети, начнет работу в 5 часов утра, - отметил Сарманов.

По его словам, всю информацию о маршрутах можно найти на сайте городской мэрии. Все оперативные службы также в этот день обеспечат порядок и безопасность верующих.

Ранее мы писали, что раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам муниципалитетов и мухтасибам Духовного управления мусульман совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и порядок в мечетях. Речь идет о координации действий с МВД и МЧС, чтобы праздник Ураза-байрам прошел спокойно.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.