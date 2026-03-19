В прошлом году объем татаро-китайского товарооборота вырос и достиг показателя в 3,3 миллиарда долларов. Об этом раис республики Рустам Минниханов заявил на деловом форуме «Татарстан – Хубэй» в Китае. Ожидается, что после завершения мероприятия стороны откроют новые каналы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики.

На данный момент Татарстан и Китай являются партнерами в части нефтехимии, машиностроения и автомобилестроения, информатизации, сельского хозяйства, здравоохранения и других сферах. Осуществляются проекты формата «Волга-Янцзы», в рамках которого республика сотрудничает с провинциями, в частности Хубэй.



Минниханов отметил, что Татарстан имеет высокий научный рейтинг, а местные организации являются одними из самых эффективных в России. Раис напомнил, что потенциалом для развития сотрудничества с Китаем является форум «РОСТКИ». На него в ходе выступления он пригласил делегации провинции Хубэй.



Ранее глава Татарстана в Ухане встретился с руководством компаний CNCEC и Wuhuan Engineering. С одной из них республика сотрудничала в проекте «Аммоний».

