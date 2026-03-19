Общество
19 марта 11:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России у школьников 1—4-х классов появится предмет «Моя семья»

Недавно разработанные пособия по факультативу для младших классов уже включены в федеральный перечень учебников.

В программу начальной школы включат дополнительную дисциплину «Моя семья». Главной темой курса станет любовь, заявила автор-разработчик Татьяна Поликарпова. Ее слова приводит РИА Новости.


Предмет будет реализовываться в школах по желанию родителей и администрации. Количество тем рассчитано на проведение одного урока в месяц. Во втором классе на этих уроках будут обсуждать духовно-нравственные ценности России и как на их формирование влияет семья. В программе представлены темы «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».

В третьем классе школьники погрузятся в изучение категорий добра и добродетели, которые берут свои истоки в семье. В четвертом классе разберут отношения взрослых и детей с целью подготовить детей к подростковому периоду.

Пособия «Моя семья» уже включили в федеральный перечень учебников, сообщили в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что для старших классов также введут новый предмет — «Обучение служением. Первые». На этих уроках школьников научат помогать обществу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.