В России у школьников 1—4-х классов появится предмет «Моя семья»
Недавно разработанные пособия по факультативу для младших классов уже включены в федеральный перечень учебников.
В программу начальной школы включат дополнительную дисциплину «Моя семья». Главной темой курса станет любовь, заявила автор-разработчик Татьяна Поликарпова. Ее слова приводит РИА Новости.
Предмет будет реализовываться в школах по желанию родителей и администрации. Количество тем рассчитано на проведение одного урока в месяц. Во втором классе на этих уроках будут обсуждать духовно-нравственные ценности России и как на их формирование влияет семья. В программе представлены темы «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».
В третьем классе школьники погрузятся в изучение категорий добра и добродетели, которые берут свои истоки в семье. В четвертом классе разберут отношения взрослых и детей с целью подготовить детей к подростковому периоду.
Пособия «Моя семья» уже включили в федеральный перечень учебников, сообщили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что для старших классов также введут новый предмет — «Обучение служением. Первые». На этих уроках школьников научат помогать обществу.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.