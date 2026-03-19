Недавно разработанные пособия по факультативу для младших классов уже включены в федеральный перечень учебников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В программу начальной школы включат дополнительную дисциплину «Моя семья». Главной темой курса станет любовь, заявила автор-разработчик Татьяна Поликарпова. Ее слова приводит РИА Новости.



Предмет будет реализовываться в школах по желанию родителей и администрации. Количество тем рассчитано на проведение одного урока в месяц. Во втором классе на этих уроках будут обсуждать духовно-нравственные ценности России и как на их формирование влияет семья. В программе представлены темы «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».



В третьем классе школьники погрузятся в изучение категорий добра и добродетели, которые берут свои истоки в семье. В четвертом классе разберут отношения взрослых и детей с целью подготовить детей к подростковому периоду.



Пособия «Моя семья» уже включили в федеральный перечень учебников, сообщили в Минпросвещения.



Ранее сообщалось, что для старших классов также введут новый предмет — «Обучение служением. Первые». На этих уроках школьников научат помогать обществу.



