В Татарстане в 105 снятых с людей клещей нашли вирус боррелиоза
В ходе исследования 728 клещей, снятых с людей в Татарстане, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза был выделен в 105 клещах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.
Всего по данным на 21 мая в больницы из-за присасывания клещей обратились 2029 человек, из них 457 детей (за аналогичный период 2025 года - 3948 пострадавших). Больше всего пострадавших оказалось среди жителей Казани – (502), Набережных Челнов (214), Альметьевского района (218).
В семи исследованных клещах нашли возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека - в трех клещах. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.
Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что больше трети запланированных парков в Казани обработано от клещей. Препарат меняют ежегодно, чтобы избежать выработки резистентности у клещей.
