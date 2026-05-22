В Татарстане в 105 снятых с людей клещей нашли вирус боррелиоза

При этом случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

В ходе исследования 728 клещей, снятых с людей в Татарстане, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза был выделен в 105 клещах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Всего по данным на 21 мая в больницы из-за присасывания клещей обратились 2029 человек, из них 457 детей (за аналогичный период 2025 года - 3948 пострадавших). Больше всего пострадавших оказалось среди жителей Казани – (502), Набережных Челнов (214), Альметьевского района (218).

В семи исследованных клещах нашли возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека - в трех клещах. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

Случаев заражения клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что больше трети запланированных парков в Казани обработано от клещей. Препарат меняют ежегодно, чтобы избежать выработки резистентности у клещей.

