Общество
16 марта 13:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы чаще других россиян находят отношения в интернете

36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты после того, как находят партнера.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани чаще других россиян находят отношения в интернете, 36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты с пометкой «нашел пару». Об этом говорится в исследовании сервиса знакомств Teamo, где проанализировали показатели среди крупных городов России.

После Казани следуют Красноярск (30,4%) и Новосибирск (28%). В пятерку также вошли Краснодар (23,8%) и Омск (20,7%), при этом, например, в Москве и Санкт-Петербурге конверсия ниже и составляет около 10-12%, рассказала гендиректор Teamo Анна Гришачева.

Среди женщин, нашедших пару, наиболее молодая аудитория — в Казани (37,6 года) и Краснодаре (36,3 года). Мужчины, удалившие свою анкету с пометкой «нашёл пару», во всех городах в среднем старше, обычно им от 36 до 46 лет.

В Новосибирске, Перми, Красноярске и Санкт-Петербурге среди тех, кто находит отношения, лидируют представители производственных профессий, в Москве среди них чаще представители рекламной сферы, IT и юриспруденции.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов, где самые высокие траты на свидание. В стоимость вошли ужин на двоих в ресторане и букет из семи красных роз.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
