Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани чаще других россиян находят отношения в интернете, 36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты с пометкой «нашел пару». Об этом говорится в исследовании сервиса знакомств Teamo, где проанализировали показатели среди крупных городов России.

После Казани следуют Красноярск (30,4%) и Новосибирск (28%). В пятерку также вошли Краснодар (23,8%) и Омск (20,7%), при этом, например, в Москве и Санкт-Петербурге конверсия ниже и составляет около 10-12%, рассказала гендиректор Teamo Анна Гришачева.

Среди женщин, нашедших пару, наиболее молодая аудитория — в Казани (37,6 года) и Краснодаре (36,3 года). Мужчины, удалившие свою анкету с пометкой «нашёл пару», во всех городах в среднем старше, обычно им от 36 до 46 лет.

В Новосибирске, Перми, Красноярске и Санкт-Петербурге среди тех, кто находит отношения, лидируют представители производственных профессий, в Москве среди них чаще представители рекламной сферы, IT и юриспруденции.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов, где самые высокие траты на свидание. В стоимость вошли ужин на двоих в ресторане и букет из семи красных роз.

