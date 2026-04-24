При этом суд встал на сторону музыкантов.

Руководство кафе из Санкт-Петербурга обвинило казанскую группу Dabro, в которой состоят два брата, в краже логотипа, из-за чего оно было вынуждено сменить название. Об этом сообщает Mash Iptash.

В феврале Суд по интеллектуальным правам в Москве поддержал группу Dabro в их споре с петербургским кафе Da’Bro из-за логотипа, говорится в решении суда. Кафе под юрлицом ООО «ДА БРО» в 2018 году зарегистрировало товарный знак для услуг общественного питания, используя логотип DaBro. В 2023 году возражение подал участник группы Dabro Михаил Засидкевич. После этого Роспатент аннулировал бренд, так как выявил нарушение норм, запрещающих регистрировать обозначения, тождественные имени или псевдониму известного лица.

Однако представители кафе пытались через суд оспорить решение ведомства. Но СИП поддержал музыкальную группу, так как выяснил, что группа Dabro была известна в России до даты приоритета спорного товарного знака (12 сентября 2017 года). Помимо этого, было отклонено лингвистическое заключение, согласно которому DaBro означает на американском сленге «братан», а Dabro — белорусское «добро», так как клиент не обязан разбираться в таких тонкостях.

Сам владелец кафе рассказал, что в 2017 году их логотип нарисовал его знакомый художник. По его словам, братья из группы даже якобы приходили к нему и просили подарить логотип. Но, получив отказ, решили украсть его, зарегистрировав в Роспатенте в 2020 году. После решения суда кафе пришлось сменить название, его руководство снова подало жалобу на решение суда.

