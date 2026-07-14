Общество
14 июля 08:06
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«Вечерняя Казань»

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Короткие ссылки Telegram перестали открываться по всему миру

Домену t.me присвоили статус serverHold.

Короткие ссылки Telegram перестали открываться по всему миру

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Короткие ссылки Telegram в формате t. me перестали работать по всему миру. Причина — ограничения со стороны оператора доменной зоны, принадлежащей Черногории. Домену присвоили статус serverHold, что фактически отключило его от глобальной системы DNS, и ссылки перестали открываться в браузерах и сторонних сервисах.

При этом в самом приложении Telegram ссылки формата t. me продолжают работать штатно.

Ранее мы писали, что пользователи Telegram жалуются, что мессенджер быстро разряжает батареи iPhone. Обращаться по этому поводу в сервисы стали намного чаще.

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