Похолодание с дождями и грозами придёт в Татарстан на неделе
Ветер усилится до 20 метров в секунду.
Вся предстоящая неделя в Татарстане пройдёт под знаком непогоды. Как сообщили в Гидрометцентре республики, во вторник, 14 июля, регион окажется в центре циклона, который идёт с запада. Жителей ждут дожди, ливни, грозы, а местами — град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днём — от 20 до 25.
В среду и четверг, 15 и 16 июля, циклон уйдёт на восток, но погода почти не изменится: те же дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Ночные температуры опустятся до 11–14 градусов, дневные будут держаться в районе 19–25.
В пятницу, 17 июля, сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями, а воздух прогреется лишь до 14–19 градусов. Только к субботе, 18 июля, осадки начнут стихать: регион попадёт под гребень повышенного давления, дожди прекратятся, а температура поднимется до 19–24 градусов.
Ранее мы писали, что Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы и принесет аномальную погоду. Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях Мирового океана.
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