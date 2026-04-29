Общество
29 апреля 10:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минцифры прорабатывает плату за VPN-трафик на мобильных

Власти хотят сократить число пользователей сервисами обхода блокировок через новый механизм тарификации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минцифры готовит для владельцев смартфонов дополнительную плату за международный трафик, который идёт через VPN. Как следует из ответа министерства на обращение Ассоциации компаний связи, конкретные параметры этого механизма пока прорабатываются.

Одновременно в ведомстве дали понять, что совместно с другими госорганами принимают меры против VPN-сервисов, не соблюдающих российское законодательство.

Forbes ранее сообщал, что операторам связи предложили ввести плату, если абонент расходует больше 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях.

После блокировки Telegram и других популярных зарубежных сервисов власти перешли к новому этапу — сокращению аудитории самих VPN. От операторов цифровых платформ и соцсетей теперь требуют выявлять тех, кто заходит на площадки с включённым обходом блокировки, и не пускать их под угрозой лишения льгот. При этом в правительстве признают: определить факт использования VPN со стопроцентной точностью невозможно. Однако расчёт делается на то, что сам риск потерять доступ к привычным сервисам заставит граждан отказаться от технологии добровольно — без тотального запрета.

Ранее мы писали, что загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз. С марта 2025 по март 2026 года россияне установили 35,7 миллиона таких сервисов.

