Общество
2 июля 13:53
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов и Цивилева осмотрели обновленный филиал фонда «Защитники Отечества»

Здание отремонтировали всего за полгода.

Минниханов и Цивилева осмотрели обновленный филиал фонда «Защитники Отечества»

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева посетили отремонтированное здание татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества», которое расположено на Бутлерова, 30. Их сопровождала руководитель филиала Гузель Удачина.

Здание было возведено еще в 1889 году как Александринский детский приют. Во времена СССР там располагался Дом ученых. Затем объект передали фонду «Защитники Отечества». Ремонт удалось завершить всего лишь за полгода. В старинном здании открыли потолок и обнажили историческую кладку из красного кирпича, восстановили дубовые перила и кованые лестницы. Установили пандусы и лифт для удобства маломобильных посетителей. Площадь офиса расширилась в четыре раза по сравнению с предыдущим местом работы филиала, отметили в пресс-службе главы республики.

Автор фото: tatarstan.ru

На втором этаже - актовый зал на сто мест. В учебной зоне будут проводить тренинги и семинары не только для ветеранов, но и для сотрудников фонда. Планируется, что сюда также будут приглашать школьников на уроки мужества.

После завершения осмотра Минниханов и Цивилева вручили ветеранам СВО четыре специально адаптированных автомобиля «Москвич-3». Раис Татарстана подчеркнул, что в здании прекрасные условия как для сотрудников, так и для посетителей.

Ранее мы писали, какие меры поддержки получают участники СВО и их семьи в Татарстане. К примеру, ветерану окажут помощь в заключении социального контракта.

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