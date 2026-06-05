Также участники приняли годовой отчет.

Автор фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Участники обсудили организационные вопросы, в частности, избрание состава совета АИРР, принятие годового отчета, а также утверждение календарного плана работы.

Напомним, задачи ассоциации - взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, а также оказание содействия в привлечении финансирования на развитие инновационной инфраструктуры. В рамках ассоциации идет стимулирование обмена накопленным опытом и лучшими практиками развития инноваций.

Ранее сообщалось, что Минниханов получил на ПМЭФ награду за победу Татарстана в рейтинге инвестклимата. Республика оказалась наиболее привлекательна для инвесторов наравне с Москвой.

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