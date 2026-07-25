МВД хочет отменить бумажные медсправки на экзамене по вождению
С марта 2027 года документы переведут в электронный вид в системе здравоохранения.
МВД предложило изменить порядок сдачи экзамена на права. Главное — ученикам больше не придется носить с собой бумажные медицинские справки. Об этом рассказали на сайте МВД Медиа.
Поправки в регламент понадобились после того, как изменились сами правила экзаменов и закон «О безопасности дорожного движения». Новые правила действуют с 12 мая 2026 года. К примеру, если во время проверки ученик достанет телефон, наушники или любое другое записывающее устройство, экзамен тут же остановят.
А с 1 марта 2027 года справки о противопоказаниях к вождению будут храниться в электронной форме в единой государственной системе здравоохранения. Поэтому бумажные версии и решили убрать.
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