Общество
17 марта 13:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На фестивале WOOF в Казани дом обрели рекордное число питомцев

Казанцы приютили 110 бездомных животных.

Автор фото: WOOF FEST. Казань

На четвертом благотворительном фестивале WOOF в Казани 110 бездомных животных нашли дом — это стало абсолютным рекордом за всю историю проведения мероприятия.

Всего было представлено 136 питомцев из приютов: 47 собак и 89 кошек. А новых хозяев нашли 25 собак и 85 кошек. Фестиваль посетили 6448 гостей. Некоторые решили помочь приютам: было собрано более 1500 килограмм - корма, лекарств, пелёнок, игрушек и многое другое. А помощь в организации и проведении мероприятия оказали более 60 волонтёров, чья энергия и забота стали ключом к успеху праздника.

Автор фото: WOOF FEST. Казань

Ранее кинолог заявил о смертельной опасности некоторых цветов для питомцев. Одни из самых опасных растений для домашних животных — лилии.

