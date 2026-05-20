Экспертам предстоит рассчитать потребности республики в газе на 20 лет вперёд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти Татарстана заказали масштабное исследование газового хозяйства республики. На разработку схемы газоснабжения и газификации на период с 2026 по 2046 год выделено 208,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит проделать большую работу. Во-первых, составить фактический топливно-энергетический баланс республики за 2023–2025 годы и актуализировать прогноз до 2036 года. Во-вторых, разработать саму схему газоснабжения и газификации на двадцатилетний период. В-третьих, определить, где и какие объекты нужно построить, чтобы обеспечить газом население.

Кроме того, специалисты должны определить главные направления развития газотранспортной и газораспределительной систем, исходя из прогнозных потребностей республики. На основе этой схемы затем сформируют конкретные программы газификации для ЖКХ, промышленных и иных организаций. Срок выполнения всех работ — до 31 декабря 2027 года.

