Общество
16 марта 22:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На уличное освещение в городах и селах Татарстана потратят 171 млн рублей

Сразу несколько тендеров объявило ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане на восстановление уличного освещения в населенных пунктах потратят около 171 миллиона рублей, сразу несколько тендеров на суммы от 17 до 20 миллионов объявило ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Об этом говорится на портале госзакупок.

В списке - десятки сел, деревень и городов по всему Татарстану. Победители тендеров должны будут обновить там уличное освещение.

Все контракты должны быть исполнены до осени. Заявки от подрядчиков принимаются до 1 апреля, затем будут подведены итоги. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств заказчика.

Ранее сообщалось, что в Казани появились 5,5 тысячи новых светильников. На придомовых территориях свет установили по программе «Наш двор». Светильники установили на 35 участках дорог и тротуаров, в том числе по проспекту Победы от дома № 124 до улицы Сахарова, дорога от поселка Аки до Белянкино, дорога по улице Евгения Шварца, тротуар по проспекту Ямашева от дома № 49 до дома № 63. Здесь смонтировано около 400 опор и 570 светодиодных энергосберегающих светильников.

