Мероприятие пройдет параллельно с «Агроволгой».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026», которая состоится в Казани с 8 по 10 июля, соберет свыше 200 ведущих компаний из разных стран, которые представят новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих. Среди них есть участники из Беларуси, Китая, ряда восточных стран. Количество участников вырастет в этом году как минимум в два раза, заявил замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

Интересно, что выставка пройдет параллельно с «Агроволгой». Можно сказать, что у участников появится возможность вживую обсудить с аграриями применение беспилотников в сельском хозяйстве.

Колчин отметил, что Татарстан не зря был выбран площадкой для проведения форума. Он пройдет на высоком уровне, пообещал замминистра.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак во время пресс-конференции рассказал, что регионы должны стать точками роста для беспилотных технологий. Разработано более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.