Общество
25 июня 17:49
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Екатерина Петрова

Журналист

Регионы должны стать точками роста для беспилотных технологий, считает Шпак

Разработаны более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей.

Регионы должны стать точками роста для беспилотных технологий, считает Шпак

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чем больше сценариев применения беспилотников появляется в транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, логистике и других отраслях, тем выше потребность в российских беспилотных решениях, программном обеспечении, сервисах обработки данных и услугах операторов. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

- Мы с вами должны понимать, что беспилотник — это не столько про двигатель, крылья, раму... Это в первую очередь про данные. Беспилотник помогает нашей стране быстрее прийти к экономике данных, тем самым повысив эффективность во всех сферах, - сказал он.

По словам Шпака, уже сейчас имеется более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей. Государство переходит от поддержки отдельных технологий к формированию полноценной экономики беспилотных технологий. И именно регионы должны стать точками роста. Конкуренция идет уже не за статус технологического лидера, а за способность быстрее других внедрять такие технологии в реальный сектор, создавать условия для их масштабирования и, в конечном счете, получать необходимые эффекты для экономики региона, предприятий и для россиян, которые проживают в разных уголках страны.

Ранее Шпак также заявил, что беспилотные авиасистемы интегрируют в самые различные отрасли, в том числе в Роскадастр, Рослесхоз и Минсельхоз. В России уже сейчас развернута широкая региональная сеть из 30 производственных центров, где проходят испытания, формируются производственные и обучающие компетенции.

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