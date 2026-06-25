Разработаны более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей.

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чем больше сценариев применения беспилотников появляется в транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, логистике и других отраслях, тем выше потребность в российских беспилотных решениях, программном обеспечении, сервисах обработки данных и услугах операторов. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

- Мы с вами должны понимать, что беспилотник — это не столько про двигатель, крылья, раму... Это в первую очередь про данные. Беспилотник помогает нашей стране быстрее прийти к экономике данных, тем самым повысив эффективность во всех сферах, - сказал он.

По словам Шпака, уже сейчас имеется более 60 сценариев использования БПЛА для разных целей. Государство переходит от поддержки отдельных технологий к формированию полноценной экономики беспилотных технологий. И именно регионы должны стать точками роста. Конкуренция идет уже не за статус технологического лидера, а за способность быстрее других внедрять такие технологии в реальный сектор, создавать условия для их масштабирования и, в конечном счете, получать необходимые эффекты для экономики региона, предприятий и для россиян, которые проживают в разных уголках страны.

Ранее Шпак также заявил, что беспилотные авиасистемы интегрируют в самые различные отрасли, в том числе в Роскадастр, Рослесхоз и Минсельхоз. В России уже сейчас развернута широкая региональная сеть из 30 производственных центров, где проходят испытания, формируются производственные и обучающие компетенции.

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