Общество
29 апреля 10:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Набиуллина: «Мы никогда не жили в таком дефиците рабочей силы»

Глава ЦБ признала, что кадровый голод отрицательно влияет на всю экономику страны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Впервые в истории современной России рынок труда столкнулся с настолько критическим дефицитом кадров. Об этом заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует «Интерфакс».

Глава Банка России признала, кадровый голод ухудшает всю экономическую ситуацию страны. Регулятор отслеживает ситуацию на рынке, однако Набиуллина заявила о необходимости подачи более оперативных данных для мониторинга.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет кадровый резерв в России действительно заметно сократился. Количество работников уменьшилось с семи до четырех миллионов человек. За прошлый год таких людей стало меньше на десять процентов.

