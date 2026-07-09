В вакансии акушера-гинеколога указан заработок от 200 до 500 тысяч рублей ежемесячно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июле наиболее прибыльным предложением на рынке труда в столице республики оказалась вакансия врача акушера-гинеколога с навыками УЗ-диагностики в клинике Нуриевых. Медикам там предлагают доход от 200 до 500 тысяч рублей месяц, выяснили аналитики SuperJob.

На втором месте по предлагаемой зарплате оказалась вакансия водителя категории Е в транспортной компании «ДИО ЛОГИСТИК» с доходом от 160 до 300 тысяч рублей в месяц. Далее по списку идет должность руководителя IT-проектов в Таттелекоме с зарплатой в 143 тысячи рублей. В рейтинге также оказались вакансии директора супермаркета (от 120 тысяч рублей в месяц) и автослесаря (также от 120 тысяч рублей).

Ранее казанцы узнали об истории девушки, которая всю беременность наблюдалась у врачей частной клиники Нуриевых и родила ребенка с серьезными патологиями — их не заметили ни на одном УЗИ. Обследования при этом проводились девять раз, а заключения медиков говорили об отсутствии проблем. У малышки оказался порок позвоночника и ребер, из-за которых она не может самостоятельно дышать. Позже медики также обнаружили пороки диафрагмы и аорты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.