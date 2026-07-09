В России потребление алкоголя упало до минимума за 30 лет
На душу населения приходится 7,62 литра алкоголя за год.
В июне россияне употребляли минимум спиртного. Показатели упали до исторического минимума с 1997-1998 годов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
С начала года жители сократили потребление спиртного на 0,44 литра, до 7,62 литра на душу населения за год. Меньше всего алкоголя пили на Северном Кавказе, в частности в Чечне (0,02 литра на человека), Ингушетии (0,62 литра), Дагестане (0,9 литра).
Москвичи потребляли в среднем 4,6 литра алкоголя, в Санкт-Петербурге - 5,96 литра на человека. В Татарстане показатель составил 9,47 литра.
Ранее сообщалось, что Татарстан не попал в число лидеров по уровню потребления алкоголя. В республике на взрослого человека в 2024 году приходилось 11,7 литра алкоголя в год. По сравнению с 2017 годом показатели упали на 1,1 литра.
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