На душу населения приходится 7,62 литра алкоголя за год.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне россияне употребляли минимум спиртного. Показатели упали до исторического минимума с 1997-1998 годов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

С начала года жители сократили потребление спиртного на 0,44 литра, до 7,62 литра на душу населения за год. Меньше всего алкоголя пили на Северном Кавказе, в частности в Чечне (0,02 литра на человека), Ингушетии (0,62 литра), Дагестане (0,9 литра).

Москвичи потребляли в среднем 4,6 литра алкоголя, в Санкт-Петербурге - 5,96 литра на человека. В Татарстане показатель составил 9,47 литра.

Ранее сообщалось, что Татарстан не попал в число лидеров по уровню потребления алкоголя. В республике на взрослого человека в 2024 году приходилось 11,7 литра алкоголя в год. По сравнению с 2017 годом показатели упали на 1,1 литра.

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