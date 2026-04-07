7 апреля 11:57
Автор материала:Мария Пояркова

Научные стартапы в Татарстане получили финансирование в 143 млн рублей

Обратиться за поддержкой имеют право даже школьники — старшеклассник, создавший лекарство от косоглазия, уже сотрудничает с инвесторами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике выстроена комплексная система поддержки проектов, благодаря которой изобретатели получают возможность масштабировать свой продукт. За прошлый год в Татарстане финансирование в 143 миллиона рублей получили 19 научных проектов, рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Источниками являются университеты, которые инициируют разработки, студийные и рыночные стартапы, крупные федеральные разработки и другое. Каждый инструмент поддержки появляется по мере перехода любого типа проекта на новый уровень. Задача инструментов — дать возможность сделать первые шаги без риска потерять собственные средства, поделился глава академии.

На первых этапах важнейшими инструментами поддержки являются Фонд целевого капитала, программа «Идея 1000», «Умник» и другие, поделился глава академии. Стартовое вложение достигает трех миллионов рублей. В прошлом году в конкурсе «Инновации года», еще одном инструменте, самыми актуальными отраслями стали машиностроение, приоборостроение, информационные технологии, АПК и биотехнологии. Участвовать могут все: и школьники, и корпорации.

На следующей, более зрелой стадии, поддержку обеспечивают так называемые ангелы и синдикаты, университетская стартап-студия, корпоративные венчурные фонды и ряд других организаций. Максимальная сумма вложения — до 35 миллионов рублей по разным программам.

— Именно на этом этапе наука соединяется с рынком. Проект получает первых реальных клиентов и переходит от лабораторный испытаний к коммерческому тестированию, — добавил Минниханов.

На последних уровнях происходит промышленное внедрение и масштабирование. В этот момент поддержку оказывает фонд «Новая химическая индустрия», Фонд развития промышленности, платформы по IPO, ЦФА и облигациям и другие инструменты.

Глава академии наук привел примеры изобретателей, которые получили средства для реализации проектов: старшеклассник из Казани придумал способ лечить косогласие, а студент представил решение лечения амиотрофического склероза.

— Это наглядно показывает, что инновации в Татарстане рождаются в школах, университетах и исследовательских лабораториях, — подытожил Минниханов.

Напомним, что юбилейный XX Российский венчурный форум пройдет в Казани с 8 по 10 апреля. Главная тема мероприятия — технологическое лидерство, которое найдет отражение в каждой активности форума. Так называемые «нулевые дни» 8 апреля состоятся в Иннополисе и в Казанском институте культуры.

