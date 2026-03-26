О захвате аккаунтов в соцсетях для масштабирования афер предупредил депутат
Преступники начинают рассылку вредоносных файлов и фишинговых ссылок, а также ведут переписку от имени владельца, вовлекая его контакты в мошеннические схемы.
Число мошеннических схем, связанных с захватом аккаунтов в популярных мессенджерах и соцсетях, растет, так как их используют для масштабирования преступлений. Об этом предупредил депутат Госдумы Антон Немкин.
После получения контроля над профилем мошенники рассылают вредоносные файлы и фишинговые ссылки, а также ведут переписку от имени владельца аккаунта, чтобы вовлечь контакты в преступные схемы. Помимо этого, они пытаются получить коды подтверждения, доступ к банковским приложениям и сервисам.
«Получив доступ к одному профилю, злоумышленник фактически получает «ключ» к десяткам, а иногда и сотням потенциальных жертв — друзьям, коллегам, родственникам. Это кратно увеличивает масштаб угрозы», — заметил депутат.
Чаще всего доступ к аккаунту преступники получают после передачи кодов подтверждения или при переходе по фишинговым ссылкам. По словам депутата, это вопрос не только технологий, но и цифровой грамотности. Немкин посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию и быть внимательным к любым подозрительным сообщениям.
Ранее сообщалось, что после замедления Telegram в даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов MAX. Эксперты объясняют популярность услуг по угону профилей «переездом» мошенников в другое приложение.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.